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Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları

Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye Başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mahmudiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mahmudiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mahmudiye yerel seçim sonuçları..

Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları - 1

MAHMUDİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mahmudiye Belediyesini 3.181 alınan oy ve %60.83 oy oranı ile CHP adayı İshak Gündoğan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP %60.83
  • AK Parti %30.20
  • AYŞE GÜNEY %3.04
  • DP %2.47
  • BBP %1.97
  • BTP %0.55
  • Diğer %0.94

TÜRKİYE HABERLERİ

Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları - 2

MAHMUDİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mahmudiye Belediyesi Başkanı İshak Gündoğan Kimdir?


İshak Gündoğan, Eskişehir’in Mahmudiye İlçesine bağlı Türkmenmecidiye köyünde 1 Ocak 1961 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Türkmenmecidiye ilkokulunda bitirdi.

Tarımla uğraşan Gündoğan, 1994 – 1999 yılları arasında Türkmenmecidiye köyünde Köy Muhtarlığı 1. Azası olarak ve kısa dönem muhtarlık yaptı.

1996 – 1997 yıllarında Türkmenmecidiye köyü sulama kooperatifinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

22.02.1997 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi.

26.02.2001 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi.

Başkanlık görevini 17.02.2011 tarihine kadar yürüttü halen ziraat odası meclis kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.

2004 yerel seçimlerinde Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi.

2009 yerel seçimlerinde tekrar Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisindeki CHP Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında CHP yerel yönetici eğitimine katıldı.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığını kazandı ve halen görevinin başında yer alıyor.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları - 3

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MURAT UÇARER
  • İSHAK GÜNDOĞAN
  • GÖKHAN AYGÜN
  • GÜRCAN DEMİRCAN
  • AHMET KÜÇÇÜK
  • RUZGAR ÇETİN
  • MURAT KOÇAK
  • ERCAN HASÇELİK
  • MUHAMMED KELEŞ
  • UĞUR ÖZDEMİR
  • SABRİYE ELBASTI DELİCAN
  • MUZAFFER KAPLAN
Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları - 4

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