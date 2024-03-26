Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları

MAHMUDİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mahmudiye Belediyesi Başkanı İshak Gündoğan Kimdir?

İshak Gündoğan, Eskişehir’in Mahmudiye İlçesine bağlı Türkmenmecidiye köyünde 1 Ocak 1961 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Türkmenmecidiye ilkokulunda bitirdi.Tarımla uğraşan Gündoğan, 1994 – 1999 yılları arasında Türkmenmecidiye köyünde Köy Muhtarlığı 1. Azası olarak ve kısa dönem muhtarlık yaptı.1996 – 1997 yıllarında Türkmenmecidiye köyü sulama kooperatifinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu.22.02.1997 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi.26.02.2001 tarihinde Mahmudiye Ziraat Odası meclis başkanlığı görevine seçildi.Başkanlık görevini 17.02.2011 tarihine kadar yürüttü halen ziraat odası meclis kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.2004 yerel seçimlerinde Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi.2009 yerel seçimlerinde tekrar Mahmudiye İlçesinden CHP İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisindeki CHP Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında CHP yerel yönetici eğitimine katıldı.30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Mahmudiye İlçesi Belediye Başkanlığını kazandı ve halen görevinin başında yer alıyor.Evli ve 4 çocuk babasıdır.