Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye başkan adayları
Mahmudiye Belediyesi hangi partide? Mahmudiye Belediye Başkanı kimdir? Mahmudiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mahmudiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mahmudiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mahmudiye yerel seçim sonuçları..
MAHMUDİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mahmudiye Belediyesini 3.181 alınan oy ve %60.83 oy oranı ile CHP adayı İshak Gündoğan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %60.83
- AK Parti %30.20
- AYŞE GÜNEY %3.04
- DP %2.47
- BBP %1.97
- BTP %0.55
- Diğer %0.94