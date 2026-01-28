Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü

İstanbul Valiliği de geçtiğimiz aylarda, bazı iş yerlerince sergilenen ve hanutçuluk olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler almıştı.

Genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edilmişti.

"Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralanmıştı.