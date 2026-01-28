Mahmutpaşa'da hanutçu Çinli turisti dövdü
28.01.2026 11:06
Son Güncelleme: 28.01.2026 11:08
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Fatih ilçesinde 21 yaşındaki Çinli bir turist, hanutçu tarafından dövüldü. Saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Mahmutpaşa'da Çinli turist Zhang Wentao (21) ile kız arkadaşına gezdikleri sırada, yanlarına gelen bir hanutçu tarafından satış yapılmak istendi.
Çiftin, alışveriş yapmak istememesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Olay sonrası, Çinli turist polise yaşananları anlatıp şikayette bulundu.
Polisin yaptığı çalışmanın ardından turisti döven şüpheli "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
HANUTÇU NEDİR, HANUTÇULUK NE DEMEK?
Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde "turist tacizi" başlığı altında ele alınıp "esnaf tacizi" olarak adlandırılıyor.
Hanutçuluk; bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlanabilir.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN HANUTÇULUĞA KARŞI GENELGE
İstanbul Valiliği de geçtiğimiz aylarda, bazı iş yerlerince sergilenen ve hanutçuluk olarak da bilinen davranışların önüne geçilmesi için yeni önlemler almıştı.
Genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edilmişti.
"Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralanmıştı.