Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine katılmak için Tuzla'dan geldiğini söyleyen İbrahim Balkan isimli vatandaş, "Kendisi büyük İslam alimidir. Ömrü boyunca İslamiyet'e hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Biz ondan ondan adalet, hak, hukuk gördük. Onun kusurunu görmedik. Burada ahlak, edep, öğrendik. İnsanlığımızı öğrendik. 30 yıldır talebesiyim" dedi.