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Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra’nın yaşadığı mahalledeki sokak köpekleri, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor.

Haberler - İHA 29.03.2022 - 18:00

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 1

'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar,'ın yaşadığı mahalledeki sokak köpekleri, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor. .

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 2

Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, “Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 3

Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Ben kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 4

Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir. Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz” dedi.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 5

Öte yandan köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra’nın cenazesi bugün Belek Camii'nde toprağa verildi.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 6

Küçük kızın okuduğu Belek Limak Ortaokulu’nda ise Mahra’nın sınıfı bugün sessizliğe gömüldü. Küçük kızın arkadaşları yaşanan acı üzerine okula gelmedi.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 7

Mahra’nın yaşadığı Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpekler gezmeye devam ediyor.

Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 8
Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor - 9

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