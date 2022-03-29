Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor

Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Ben kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez.