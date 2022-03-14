Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı

Haberler - İHA - DHA 14.03.2022 - 13:56
Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı.
İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.
Ancak Yusuf Bazencir, iddiaya göre eve giderek baltayla kapıya vurup içeriye girmeye çalıştı.
Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi.
Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğüne katılarak şarkı söylemişti.