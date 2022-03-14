Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, boşanma kararı aldığı eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını baltayla kırarak içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, KADES uygulaması ile yardım istedi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - İHA - DHA 14.03.2022 - 13:56

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 1

Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 2

KAPIYI BALTAYLA PARÇALADI

İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 3

Ancak Yusuf Bazencir, iddiaya göre eve giderek baltayla kapıya vurup içeriye girmeye çalıştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 4

KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 5

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 6

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı - 7

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğüne katılarak şarkı söylemişti.

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