Mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

Bölgede iki gündür etkili olan sağanak ve kar nedeniyle, gezmek için gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.