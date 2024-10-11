Makam odasında balyozlu saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki ESHOT'a ait garaj müdürlüğüne gelen sendika temsilcisi Oğuzhan Alkan, elindeki balyozla makam odasındaki eşyalara zarar verdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Makam odasında balyozlu saldırı - 1

Çiğli'de bulunan ESHOT'a ait garaj müdürlüğünde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Karşıyaka Baş temsilcisi Oğuzhan Alkan, ile garaj müdürü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması ile Alkan, müdürün odasına balyozla geri geldi.

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Makam odasında balyozlu saldırı - 2

Çevresindekiler tarafından durdurulmaya çalışılan Alkan, elindeki balyozla odadaki eşyaları parçaladı. Araya girmeye çalışanlar, Alkan'ı güçlükle sakinleştirilebildi.

Makam odasında balyozlu saldırı - 3

"BAZEN BÖYLE ÖFKELENEBİLİYORUZ"

Alkan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zaman zaman belirli bir doluluk oluyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazen böyle öfkelenebiliyoruz. Kurum ve sendika gerekeni yapar. Hayat devam ediyor." dedi.

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