Makam odasında balyozlu saldırı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki ESHOT'a ait garaj müdürlüğüne gelen sendika temsilcisi Oğuzhan Alkan, elindeki balyozla makam odasındaki eşyalara zarar verdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çiğli'de bulunan ESHOT'a ait garaj müdürlüğünde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Karşıyaka Baş temsilcisi Oğuzhan Alkan, ile garaj müdürü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın uzaması ile Alkan, müdürün odasına balyozla geri geldi.