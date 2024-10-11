Makam odasında balyozlu saldırı

"BAZEN BÖYLE ÖFKELENEBİLİYORUZ"

Alkan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zaman zaman belirli bir doluluk oluyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazen böyle öfkelenebiliyoruz. Kurum ve sendika gerekeni yapar. Hayat devam ediyor." dedi.