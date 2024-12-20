Makarna fabrikasında patlamada ihmaller zinciri: Toz birikimi, uygunsuz ekipman, önlem eksiklikleri...
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 5 kişinin can verdiği makarna fabrikasında patlamada bilirkişi raporunda kişi raporu hazırlandı. Raporda, yangın ve patlamanın; toz birikimi, mevzuattaki uygunsuzluklar ve önlem eksiklikleri nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Gerekli önlemlerin alınması durumunda olayın yaşanmayacağının da altı çizildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada olayın sebeplerinin araştırılması, alınması gereken önlemler ve olayın oluşumunda sorumlulukların belirlenmesi amacıyla 4 uzmandan oluşan heyet tarafından hazırlanan 61 sayfalık bilirkişi raporu, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.