Makarna fabrikasındaki patlama davasında karar belli oldu

"SANIKLAR ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Olayda hayatını kaybeden Nail Karagüzel'in annesi Saniye Karagüzel de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar ve dışardakiler elini kolunu sallayarak geziyorlar. Oğlum yandı, kül oldu. İhmal var. Sanıkların ve dışardakilerin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Nail Karagüzel'in kardeşi Şeyma Güneş de iki yıl fabrikada çalıştığını, sanıkların yalan söylediğini, ağabeyinin sigortasız çalıştığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Karagüzel'in diğer kardeşi Nadide Dursun ise ağabeyinin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin resimlerini telefonundan gösterdi.