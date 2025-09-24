Makarna fabrikasındaki patlama davasında karar belli oldu
Sakarya'da geçen yıl beş kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı.
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin yargılamada karar belli oldu.
Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık fabrika müdürü V.U, tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise duruşmaya, bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.