Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yusuf K. ve 7 yaşındaki Mustafa K.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba harcadı.