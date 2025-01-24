Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Antalya'da makas attığı iddia edilen aracın çarpması sonucu karşı şeride geçen otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaza, saat 13.50 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli ve makas atarak geldiği iddia edilen Ali N. idaresindeki otomobil, önce Erkan Burak. A.'nın idaresindeki araca, ardından da Yusuf K.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K., refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.