Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Antalya'da makas attığı iddia edilen aracın çarpması sonucu karşı şeride geçen otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 1

Kaza, saat 13.50 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli ve makas atarak geldiği iddia edilen Ali N. idaresindeki  otomobil, önce Erkan Burak. A.'nın idaresindeki  araca, ardından da Yusuf K.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K., refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

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Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 2

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 3

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yusuf K. ve 7 yaşındaki Mustafa K.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba harcadı.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 4

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından düzeltilmesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 5

Görüntülerde çarpma sonrası aracın direksiyon hakimiyetini kaybede  otomobilin savrularak geri geri bariyerleri aşması ve karşı yöne geçmesi yer aldı. Kaza anında karşı yönden gelen araç trafiğinin az olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 6

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza sonrası araçlardan bulunan küçük bir kızın yaşadığı korku nedeniyle gözyaşı döktüğü ve annesinin sarılarak kızını teselli ettiği görüldü.

Araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik açıldı.

Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 7
Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 8
Makas atan araç kazaya sebep oldu: 2 yaralı - 9
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