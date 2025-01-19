Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı

İstanbul Esenler'de caddede makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 1

İstanbul'un Esenler ilçesinde 11.00 sıralarında iddiaya göre, sürücüsü Oğuz G.'nin Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen Fatih D.'nin idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 2

Kaza sonucu Fatih D.'nin kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana çıktı.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 3

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 4

Takla atan otomobilde sıkışan 3'ü çocuk toplam 6 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 5

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan sürücü Oğuz G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 6

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 7
Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı - 8
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