Makas atan sürücünün çarptığı araç takla attı: 6 yaralı
İstanbul Esenler'de caddede makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde 11.00 sıralarında iddiaya göre, sürücüsü Oğuz G.'nin Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen Fatih D.'nin idaresindeki otomobile arkadan çarptı.