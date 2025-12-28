Makas atarken kontrolden çıktı, alev topuna döndü
28.12.2025 15:40
DHA
Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Araç alev alırken motor da yola fırladı.
Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah 09.30'da feci bir kaza meydana geldi.
Karayolunda otomobille seyreden sürücü, iki aracın arasından makas atarak geçti.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi.
Alevler kısa sürede aracı sararken patlama meydana gelen motor ise yola fırladı.
Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.