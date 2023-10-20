Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası

Hapis cezasının bir günü 20 TL olmak üzere 300 gün karşılığı adli para cezasına çevrilerek 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırılması kararı veren mahkeme, sürücünün 6 ay süreyle belgesinin alınmasına, yargılama ve vekalet ücretlerinin tahsiline karar verdi.