Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası

Erzurum’da düğün konvoyunda ilerlerken makas atan ve iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişinin yaralanmasına neden olan Mustafa Tok, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “İyi hal” indirimi uygulayarak Tok’un cezasını 10 aya indiren mahkeme, bunu da günü 20 TL’den, 6 bin TL para cezasına çevirdi.

Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 1

Erzurum’da makas atarak 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye “iyi hal” indirimli hapis cezası verildi.

Kaza, 3 Temmuz 2022'de akşam saatlerinde Erzurum- Çat karayolunda meydana geldi.

Abdulbari Önal yönetimindeki otomobil, düğün konvoyunda yer alan Mustafa Tok’un kullandığı hafif ticari aracın aniden makas atıp, sol şeride geçerek sıkıştırması sonucu refüje çarptı.

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Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 2

Otomobil daha sonra karşı yönden gelen Cihat Karaca yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 9 kişi yaralandı.
Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 3

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Kazayla ilgili Erzurum 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında sanık sürücü Mustafa Tok’un avukatı refüje çarparak karşı şeride geçen sürücü Abdulbari Önal’ın hız sınırının üzerinde seyrettiğini ileri sürdü.
Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 4

Sanık avukatı, olayla ilgili eksik inceleme yapıldığını ileri sürerek yeniden rapor alınması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi.
Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 5

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin bilirkişi raporunu da göz önüne alan mahkeme, sürücü Tok’un asli kusurlu olduğunu belirtti.

5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, taksirle yaralama suçundan sürücüye 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezasını 10 aya indirdi.
Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası - 6

Hapis cezasının bir günü 20 TL olmak üzere 300 gün karşılığı adli para cezasına çevrilerek 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırılması kararı veren mahkeme, sürücünün 6 ay süreyle belgesinin alınmasına, yargılama ve vekalet ücretlerinin tahsiline karar verdi.

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