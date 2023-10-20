Makas atıp 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye iyi hal indirimli hapis cezası
Erzurum’da düğün konvoyunda ilerlerken makas atan ve iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişinin yaralanmasına neden olan Mustafa Tok, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “İyi hal” indirimi uygulayarak Tok’un cezasını 10 aya indiren mahkeme, bunu da günü 20 TL’den, 6 bin TL para cezasına çevirdi.
Erzurum’da makas atarak 9 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye “iyi hal” indirimli hapis cezası verildi.
Kaza, 3 Temmuz 2022'de akşam saatlerinde Erzurum- Çat karayolunda meydana geldi.Abdulbari Önal yönetimindeki otomobil, düğün konvoyunda yer alan Mustafa Tok’un kullandığı hafif ticari aracın aniden makas atıp, sol şeride geçerek sıkıştırması sonucu refüje çarptı.