Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı”

Mardin’de hız yaptığı otomobiliyle 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ile 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva’nın ölümüne neden olan sürücü Nurullah Çiçek, kendini “Yol üzerindeki çizgiler belirsizdi.” diye savundu. Mağdur ailelerin avukatı ise Çiçek’in sosyal medya fenomeni olduğunu, beğeni uğruna sürekli olarak hız ve drift videoları çektiğini söyledi. Kazada yaşamını yitiren İbrahim Halil’in annesi, “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı.” diye konuştu.

Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 1

Mardin’de yaya geçidinde çarptığı iki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu, beğeni uğruna sürekli olarak hız ve drift videoları çektiği iddia edildi.

Kaza, 14 Temmuz günü akşam saatlerinde Artuklu’da meydana geldi.

Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva’ya çarptı.

Kazada iki çocuk da yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Çiçek, tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 2

Kazada can veren İbrahim Halil

Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında, Çiçek’in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiğine yer verildi.

Tutanakta, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu yaya geçidinde, çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı yer aldı.

Ayrıca, Çiçek’in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı.
Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 3

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Nurullah Çiçek, taksirle öldürme suçundan bugün ilk kez hakim karşına çıktı.

Çiçek duruşmada pişman olduğunu belirterek, “Orta refüjde çocukların çıktığını gördüm. Onlara çarpmamak için direksiyonun kırdım. Ancak çarpmaya engel olamadım.” dedi.

Frene bastığını, duramayınca direksiyonu sağa kırdığını anlatan Çiçek, “Yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum. Yol üzerindeki çizgiler belirsizdi.” diye konuştu.
Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 4

Yaşamını yitiren Orhan Kemal

Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, sanığın sosyal medya fenomeni olduğunu, beğeni uğruna sürekli çektiği hız ve drift videoları paylaştığını söyledi.

Sanığın kaza öncesinde makas atarak ilerlediğini anlatan Ceylan, “Çok hızlı olduğu kaza tutanağındaki fren izlerinden de belli oluyor. Bu olay sıradan bir kaza değildir. Bu yüzden taksirle öldürme maddesi yerine bilinçli taksirle öldürme maddesinden yargılanmasını talep ediyoruz.” dedi.

Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 5

TUTUKLULUĞU SÜRECEK

İddia makamı ise delillerin ortada olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, son sözleri aldıktan sonra kaza yerinden keşif yapılmasına, mağdur ailelerin duruşmaya katılma taleplerinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 17 Aralık’a erteledi.
Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı” - 6

“FENOMENLİK İÇİN ÇOCUKLARIMIZA KIYDI”

Kazada can veren İbrahim Halil Bumanhan’ın annesi Esra Bumanhan, Çiçek’in fenomenlik uğruna iki küçük çocuğun ölümüne neden olduğunu söyledi.

Bumanhan, “Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İçimizi bir nebze soğutacak tek şey, onun iyi bir ceza almasıdır. Türk adaletine güveniyorum.” dedi.
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