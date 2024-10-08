Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı”
Mardin’de hız yaptığı otomobiliyle 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ile 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva’nın ölümüne neden olan sürücü Nurullah Çiçek, kendini “Yol üzerindeki çizgiler belirsizdi.” diye savundu. Mağdur ailelerin avukatı ise Çiçek’in sosyal medya fenomeni olduğunu, beğeni uğruna sürekli olarak hız ve drift videoları çektiğini söyledi. Kazada yaşamını yitiren İbrahim Halil’in annesi, “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı.” diye konuştu.
Mardin’de yaya geçidinde çarptığı iki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu, beğeni uğruna sürekli olarak hız ve drift videoları çektiği iddia edildi.
Kaza, 14 Temmuz günü akşam saatlerinde Artuklu’da meydana geldi.
Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan ve 11 yaşındaki Orhan Kemal Duva’ya çarptı.
Kazada iki çocuk da yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan Çiçek, tutuklandı.