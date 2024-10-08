Makas atarak geldi, iki çocuğu hayattan kopardı: “Fenomenlik uğruna çocuklarımıza kıydı”

Yaşamını yitiren Orhan Kemal

Mağdur ailelerin avukatı İrfan Ceylan, sanığın sosyal medya fenomeni olduğunu, beğeni uğruna sürekli çektiği hız ve drift videoları paylaştığını söyledi.

Sanığın kaza öncesinde makas atarak ilerlediğini anlatan Ceylan, “Çok hızlı olduğu kaza tutanağındaki fren izlerinden de belli oluyor. Bu olay sıradan bir kaza değildir. Bu yüzden taksirle öldürme maddesi yerine bilinçli taksirle öldürme maddesinden yargılanmasını talep ediyoruz.” dedi.