Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu
Milli Takım’ın Avusturya zaferi, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi. O noktalardan biri de Bakırköy’dü. Bakırköy’de ilginç bir an da yaşandı. Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlara bir süre eşlik etti.
A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.