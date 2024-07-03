Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu

Milli Takım’ın Avusturya zaferi, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi. O noktalardan biri de Bakırköy’dü. Bakırköy’de ilginç bir an da yaşandı. Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlara bir süre eşlik etti.

Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu - 1

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

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Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu - 2

Mücadele Türkiye’nin dört bir yanında kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu - 3

MAKİNİST MARMARAY’I DURDURDU

O noktalardan biri de İstanbul’daki Bakırköy sahiliydi.

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu - 4

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.

Makinist Marmaray’ı durdurdu, Avusturya zaferi coşkusuna ortak oldu - 5

Yaşanan o anlar  bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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