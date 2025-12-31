Mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen psikoz tanısıyla hastaneye yatırıldı

Hastaneye yatırılan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, "Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım" dedi.

Vurunbiği açıklamalarına ise şöyle devam etti:

“Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor. Onların eşliğinde içeri gireceğim.”