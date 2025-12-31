Mal varlığını TSK'ya yatıran öğretmen psikoz tanısıyla hastaneye yatırıldı
31.12.2025 11:13
İHA
Adana'da yaşayan Nevin Vurunbiği, babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisine ait ev, araç ve 2 milyon liralık birikimini TSK'ya bağışladı. Vurunbiği, "psikoz" konulunca da polis eşliğinde hastaneye yatırıldı.
Mersin ve Adana'da 2 evi, 2 aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon TL birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sebepleriyle hukuki ve psikiyatrik bir sürece girdi. İddialara göre Mersin Silifke'deki evin üzerine geçirilmesini isteyen babanın talebini reddeden Vurunbiği, anlaşmazlığın devam etmesiyle mal varlıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Ardından baba, vasilik davası açtı ve Vurunbiği'nin banka hesaplarına bloke konuldu.
SAĞLIKLIDIR RAPORU VEREN HASTANEDEN PSİKOZ TANISI
Vurunbiği'ne bağış yaptığı dönemde “Sağlıklıdır, mal alıp satabilir” ibareli rapor veren hastane, 1 bir yıl aradan sonra “psikoz” tanısı koydu. Ayrıca mahkeme kararıyla Vurunbiği'nin hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Bunun üzerine Öğretmen, bir süre hastaneye gitmese de polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Öğretmen TSK'ya mal varlığını bağışladığı için babasının vasi davası nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.
"HAKSIZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIM"
Hastaneye yatırılan Vurunbiği, hastaneye yatmadan önce yaptığı açıklamada, "Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetlerine vasiyet ettiğim için, babamın açtığı vasilik davası nedeniyle buradayım. Mahkeme kararıyla buraya gönderilmiş bulunuyorum. Gelmek istemeseydim polis zoruyla getirilecektim. Alnım ak, başım dik, mahkeme kararı neyse onu uygulamaya geldim. Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım" dedi.
Vurunbiği açıklamalarına ise şöyle devam etti:
“Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir öğretmen olarak, olmayan bir rahatsızlıkla burada bulunuyorum. Bu karar en yakınımdan gelince insan daha da üzülüyor. Ancak böyle olmadığını tüm Türkiye ve ben biliyorum. Muayenemi olup alnımın akıyla çıkacağımı düşünüyorum. Şu anda kapıda polis bekliyor. Onların eşliğinde içeri gireceğim.”