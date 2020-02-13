Malatya-Adıyaman karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'dan Adıyaman istikametine gelen araçlar Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde, Adıyaman'dan Malatya İstikametine seyreden araçlar ise Çığlık bölgesinde trafik polisleri tarafından bekletiliyor. Malatya-Adıyaman karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşım sağlanamıyor. Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede buzlanmanın da etkisiyle Malatya-Adıyaman karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Malatya'dan Adıyaman istikametine gelen araçlar Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde, Adıyaman'dan Malatya İstikametine seyreden araçlar ise Çığlık bölgesinde trafik polisleri tarafından bekletiliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarına devam ediyor.