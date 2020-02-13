Malatya-Adıyaman karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Adıyaman karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede buzlanmanın da etkisiyle Malatya-Adıyaman karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.