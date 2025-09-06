Malatya deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilecek?

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesi konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni” öncesi Malatya’da basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Bugün bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor. Çünkü teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini bitirip itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2’sinin evini teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız" dedi.