Malatya deprem konutları kura çekimi başladı: Deprem konutları kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilecek?
Malatya’da deprem konutları için kura çekimi bugün, 6 Eylül’de gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan kentte hak sahipleri için inşa edilen konutların sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından TOKİ'nin internet sayfasından da duyurulacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası bugün (6 Eylül 2025) gerçekleşiyor. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836’ya ulaşacak.