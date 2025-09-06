Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek?
Malatya’da deprem konutları için kura çekimi bugün, 6 Eylül’de gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan kentte hak sahipleri için inşa edilen konutların sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirleniyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası bugün (6 Eylül 2025) gerçekleşecek. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836’ya ulaşacak.