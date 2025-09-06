Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek?

Malatya’da deprem konutları için kura çekimi bugün, 6 Eylül’de gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan kentte hak sahipleri için inşa edilen konutların sahipleri, noter huzurunda yapılan çekilişle belirleniyor.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası bugün (6 Eylül 2025) gerçekleşecek. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836’ya ulaşacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 2

MALATYA DEPREM KONUTLARI KIRAÇ ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

AFAD tarafından verilen bilgiye göre, deprem konutları kura çekimi, saat 16.00’da düzenlenecek bir tören çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kura işlemi sonrası hak sahiplerinin listesi, kurumların resmi duyuru kanallarıyla paylaşılacak.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 3

DEPREM KONUTLARI CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlarımız, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 4

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Kura çekimi öncesi konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni” öncesi Malatya’da basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Yarın bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor. Çünkü teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2’sinin evini teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız" dedi.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 5

"YARIN 453 BİN YUVANIN, YÜZDE 70’İNİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Yarın Malatya’nın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurum, “Bu manada hakikaten yarın bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor. Çünkü teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2’sinin evini 2 yılda teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 6

12 YENİ OKUL HİZMETE AÇILACAK

Ayrıca törende 1,5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Bakanlık, deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 7

54 BİN 200 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM

AFAD'ın Sosyal hesabından "Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine" başlığıyla yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunun Türkiye devletinin gücü ve kurumlarının tam işbirliğiyle sürdürüldüğü belirtildi.


Malatya deprem konutları kura çekimi bugün gerçekleşiyor: Kura çekimi saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek? - 8

Afetzedelerin yeni, güçlü ve güvenli yuvalarıyla buluşmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54 bin 200 bağımsız bölüm daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen kura ve anahtar teslim töreniyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bugüne kadar teslim edilen 250 bin 636 bağımsız bölüm ile toplam 304 bin 836 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlarımız, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek."

DAHA FAZLA GÖSTER