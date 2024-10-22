Malatya kent merkezinde 32 bin konut ve iş yeri yapılacak

İKİZCE'DE NİSANDA 11 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Çarşı projesinde şubatta ilk teslimatı gerçekleştireceklerini belirten Yavuz, "Diğer projelerimize de devam ediyoruz. İkizce'de yaklaşık 12 bin konutumuzun inşaatı devam ediyor. 11 binini nisan ayı itibarıyla teslim etmiş olacağız. Şu anda orada 2 bin 800'e yakın kardeşimiz oturmaya devam ediyor. Orada 5 bine yakın da teslimat şu ana kadar gerçekleşti." diye konuştu.



Şehir merkezinde yapımdaki gecikmenin vatandaşların dönüşüm ve rezerv alan konusundaki bilgi eksikliklerinden veya hatalı bilgilendirmelerden kaynaklanabildiğine işaret eden Yavuz, her vatandaşla görüşüldüğünü, bu sorunu ortadan kaldırmak için gayret ettiklerini vurguladı.



Yavuz, "Geldiğimiz günden bu yana mottomuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesinde özellikle devletin bütün imkanlarını seferber etmemiz vesilesiyle diyoruz ki, kaynağımız var, projemiz var, yapacak irademiz ve gücümüz var. Tüm Malatyalılar el ele verelim ve Malatya'yı ayağa kaldıralım." ifadelerini kullandı.