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Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu

50 yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiyalı bir çift, kar nedeniyle Tunceli Pülümür'de mahsur kaldı. O dönemde evlerini açan Pülümür halkını unutmayan Finlandiyalı çift, ziyarette çektikleri fotoğrafları teşekkür mektubuyla ilçeye gönderdiler.

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 1

Finlandiyalı bir çift, yarım asır sonra Pülümür'de geçirdikleri zamanı anlatan bir mektup ve o dönem çektikleri fotoğrafların da bulunduğu albümü Belediye Başkanı'na gönderdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 2

Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmek isterken yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü 2 günlerini Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçirmek zorunda kaldı.

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 3

Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi.

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 4

İngilizce yazılan mektubu tercüme ettiren Başkan Tosun, onlarca yıl sonra gelen mektup ve albümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 5

"TEKRAR AĞIRLAMAK İSTERİZ"

Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ''Açtığımda özenle hazırlanmış iki tane albüm gördüm. 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmeye çalışan bir ailenin yolların kapalı olmasından kaynaklı Pülümür’de geçirdikleri iki günün hikayesi. Kendileriyle iletişim kurarak uygun olmaları halinde tekrar Pülümür’e davet etmek istiyorum." dedi.

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 6

Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin

Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 7
Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 8
Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - 9
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