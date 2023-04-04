Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu

Finlandiyalı bir çift, yarım asır sonra Pülümür'de geçirdikleri zamanı anlatan bir mektup ve o dönem çektikleri fotoğrafların da bulunduğu albümü Belediye Başkanı'na gönderdi.
Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmek isterken yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü 2 günlerini Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçirmek zorunda kaldı.
Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi.
İngilizce yazılan mektubu tercüme ettiren Başkan Tosun, onlarca yıl sonra gelen mektup ve albümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ''Açtığımda özenle hazırlanmış iki tane albüm gördüm. 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmeye çalışan bir ailenin yolların kapalı olmasından kaynaklı Pülümür’de geçirdikleri iki günün hikayesi. Kendileriyle iletişim kurarak uygun olmaları halinde tekrar Pülümür’e davet etmek istiyorum." dedi.
Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin