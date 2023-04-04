Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu

Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi.