Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama)

TOKİ’nin, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından yaraları sarmak amacıyla başlattığı konut projeleri hızla devam ediyor. Malatya'da inşa edilen 6.554 konutun kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor, kura sürecinin tamamlanması ardından hak sahipleri belli olacak. Peki, Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama) - 1

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen 6.554 konutun kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Kura çekimi, noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden “Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” hizmetiyle kolayca erişim sağlayabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama) - 2

MALATYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi ve anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 24 Ocak cuma günü saat 14.00’te yapılacak.

Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama) - 3

TOKİ Malatya deprem konutlarındaki dağılım şu şekilde:

Battalgazi 1.822 adet
Yeşilyurt 1.413 adet
Darende 339 adet
Akçadağ 407 adet
Yazıhan 87 adet

Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama) - 4

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor.

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