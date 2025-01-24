Malatya TOKİ canlı kura çekimi ne zaman? (Malatya Toki kura sonuçları ve isim listesi sorgulama)

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen 6.554 konutun kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Kura çekimi, noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden “Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” hizmetiyle kolayca erişim sağlayabilecek.