Malatya'da bulundu: 8 bin yıllık geçmişi işaret ediyor

"Daha fazla çalışabilir ve daha çok şey öğrenebiliriz. Tepenin yüzeyine baktığımızda seramik parçaları buluyoruz. Bu buluntular, burada Geç Neolitik Dönem'e ait izler olduğunu gösteriyor. Bu dönem, Halaf Dönemi olarak bilinir. Kesin olarak söyleyebiliriz ki milattan önce 6 bine kadar giden bir geçmiş söz konusu ve hatta daha da eski olabilir. Bu seramikler Halaf Dönemi seramikleri. O dönemde Kuzey Mezopotamya ile çok güçlü bir bağlantı vardı. Halaf Dönemi seramiklerini Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de biliyoruz. Anadolu'nun bu bölgesinde de bulunması çok önemli bir durum. Bu bulgular, Geç Neolitik Dönem'in geniş ve güçlü kültürel bağlarını ortaya koyuyor."



