Malatya'da bulundu: 8 bin yıllık geçmişi işaret ediyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapılan yüzey kazılarında bulunan seramik küp parçaları, höyüğün tarihinin 8 bin yıl öncesine uzanabileceğini gösterdi.
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, AA muhabirine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu yer olarak bilinen höyükte kazı çalışmalarına bu yıl temmuzda başladıklarını söyledi.