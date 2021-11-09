Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Son gelen bilgilere göre 14 yaralı çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 09.11.2021 - 18:32

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 1

'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 2

14 KİŞİ KURTARILDI

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 3

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş,  binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 4

AFAD: 9 İLDEN ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD; Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama-kurtarma ekiplerinin Malatya'ya sevk edildiğini bildirdi.

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 5
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 6
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 7
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 8
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 9
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 10
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 11
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 12

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 13

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 14
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 15
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 16
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 17
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 18
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 19
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 20
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 21
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 22
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 23
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 24
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 25
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 26
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 27
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 28
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 29
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 30
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 31
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 32
Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar - 33

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