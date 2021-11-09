Malatya'da iki katlı bina çöktü: Olay yerinden fotoğraflar

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.