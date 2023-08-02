Malatya’da iş makinelerinin ulaşamadığı binalar patlatılarak yıkılacak

“NORMAL TEKNİKLERLE YIKMA ŞANSIMIZ YOK”

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılacak binalar ile ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Bostanbaşı bölgesindeki binalar 12 ile 15 kat arasında değişen yüksek katlı binalar. Bunlar normal tekniklerle yıkılamıyor. Buradaki ağır hasarlı binalar normal tekniklerle yıkma şansımız yok. O yüzden burada patlatma yapacağız. Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burada patlatma yöntemiyle binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Çok daha teknik ve çok daha detaylı olan konuyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandığında binaların yıkımları yapılacak.”