Malatya’da iş makinelerinin ulaşamadığı binalar patlatılarak yıkılacak
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu Malatya’da depremde ağır hasar alan yüksek katlı binaların üst katlarına iş makineleriyle ulaşılamıyor. Vali Hulusi Şahin, bu binaların patlatma yöntemiyle yıkılacağını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya’da, bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşiyor, bir taraftan ise TOKİ tarafından yeni konutlar inşa ediliyor.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya’da en çok hasarı Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri aldı.
Kentte 35 bin 680 ağır hasarlı binadan, 2 bin 157’sinin yıkımı gerçekleşti.