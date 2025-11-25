Malatya'da işçiler sobadan zehirlendi, biri yaşamını yitirdi
25.11.2025 10:41
DHA
Malatya'da bir inşaatta çalışan dört işçi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçilerden biri yaşamını yitirdi.
Olay, sabah erken saatlerde Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.
Çalıştıkları inşaat şantiyesinde konaklayan dört işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerinde işçilerden İranlı Ayman C.'nin yaşamını yitirdiği belirledi.
İŞÇİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Zehirlenen üç işçi de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Üç işçiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.