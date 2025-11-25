Malatya'da işçiler sobadan zehirlendi, biri yaşamını yitirdi

Çalıştıkları inşaat şantiyesinde konaklayan dört işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerinde işçilerden İranlı Ayman C.'nin yaşamını yitirdiği belirledi.