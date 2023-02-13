Malatya'da köy neredeyse yok oldu

"BU KÖY BİTTİ"

Öte yandan Çetin, şebeke sularının içilmediğini ve bir tane kaynak suyu olduğunu dile getirdi. Köylülerin onunla idare ettiğini vurgulayan Çetin, "Bu köyümüzün 130 tane evi var. 10 tanesinde anca oturulur. Öbürleri oturulmayacak halde. Yıkılmadıysa da bir tarafı çöktü, bir tarafı duruyor. 10 tanesi yeni yapılan tek katlı olduğu için sağlam ama çatlaklar var. Köy bitti. Bu köy bitti." diye konuştu.