Malatya'da öğretmene saldırı. Dövülen öğretmen hastanelik oldu
15.03.2026 08:23
Son Güncelleme: 15.03.2026 08:57
NTV - Haber Merkezi
Malatya'da özel bir ilköğretim okulunda müdür yardımcılığı yapan öğretmen, veli tarafından dövüldü. Aldığı darbelerde fenalaşan öğretmen, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin bir haber de Malatya'dan geldi.
Bağırarak gelip omuzlarından ittirdi, araya koridordakiler girdi. Ancak bir kaç dakika sonra yeniden geldi ve bu kez herkesin içinde saldırdı. Görüntüler Malatya'da özel bir okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İddiaya göre müdür muavinliği yapan 25 yıllık öğretmen, okuldaki bir çocuğun velisi tarafından dövüldü.
Olayın ilköğretim okulundaki iki öğrencinin birbirleriyle kavga etmesiyle velilerinin okula çağrılması üzerine yaşandığı öne sürüldü.
Eşiyle birlikte okula gelen kadın iddiaya göre öğretmeni tehdit edip, hakaretler etti ardından da saldırdı. Başına ve boynuna aldığı darbelerle yere yığılan öğretmen, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci velisi tarafından dövülen öğretmen, polise giderek ona saldıranlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.