Malatya’da tehlike saçan bina: Altından her gün binlerce kişi geçiyor, esnaf tezgah açıyor
Malatya şehir merkezinde her gün binlerce insanın altından geçtiği binadan sarkan molozlar, tehlike saçıyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın çevresinden insanlar geçmeye devam ederken, esnaf da tezgah açmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya’da, ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, kent merkezinde balkonları yıkılmış 8 katlı bina tehlike saçıyor.