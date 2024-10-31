Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı

Malatya'da yaşayan bir ev sahibi, İstanbul Maltepe'de 5 sene önce kiraya verdiği evindeki kiracı ile anlaşmazlık yaşadı. Kiracısı hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda tartışan ev sahibi, Malatya'dan gelerek evinin camlarını kırdı. Ev sahibi, kiracıyı "Bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım." diyerek tehdit etti.

Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı - 1

Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Malatya'da yaşayan ev sahibi yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı.

Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı - 2

Telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine "Erkeksen gel görüşelim" dedi. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.

Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı - 3

"BEN BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Malatya'dan sabah saatlerinde yola çıkan ev sahibi, kiracısının evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

Kızıyla birlikte eline geçirdikleri taşla camları kıran kadın, dakikalarca küfrederek kiracısını dışarı çıkarmaya çalıştı.

Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı - 4

Sokaktaki çöp konteynerini de tekmeleyen kadın, "Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek tehditler savurdu. 

Yanına gelen vatandaşlara da iftiralar atan kadın, sokağı adeta ayağa kaldırdı.

Olayın ardından ev sahibi kadının polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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