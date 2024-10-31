Malatya'dan İstanbul'a gelip kiracısına dehşeti yaşattı
Malatya'da yaşayan bir ev sahibi, İstanbul Maltepe'de 5 sene önce kiraya verdiği evindeki kiracı ile anlaşmazlık yaşadı. Kiracısı hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda tartışan ev sahibi, Malatya'dan gelerek evinin camlarını kırdı. Ev sahibi, kiracıyı "Bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım." diyerek tehdit etti.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Malatya'da yaşayan ev sahibi yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı.
Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı.