Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi

MALAZGİRT ZAFERİ MESAJLARI

"Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, Anadolu’yu bize yurt yapanları, Sultan Alparslan’ı; ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."



"Anadolu'nun kapılarını milletimize ebediyen açan #Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz."



"Malazgirt Zaferi inanç ve azimle yazılan kahramanlık destanıdır.Tarihe yön veren büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."



"Kutlu Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü ve şanlı Büyük Taarruz’un 102. yılını kutluyor, Sultan Alparslan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmet ile anıyoruz. "