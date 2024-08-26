Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi

Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü nedeniyle yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenleniyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan bu zaferi bir kez daha hatırlatmak isteyen siyasi isimler ve vatandaşlar, Malazgirt Zaferi mesajları paylaşımında bulunuyor. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti?

Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi - 1

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi, hem askeri hem de siyasi yönleriyle dünya tarihinde önemli gelişmelerin önünü açtı.

Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.

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Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi - 2

MALAZGİRT ZAFERİ MESAJLARI

"Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, Anadolu’yu bize yurt yapanları, Sultan Alparslan’ı; ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

"Anadolu'nun kapılarını milletimize ebediyen açan #Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz."

"Malazgirt Zaferi inanç ve azimle yazılan kahramanlık destanıdır.Tarihe yön veren büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

"Kutlu Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü ve şanlı Büyük Taarruz’un 102. yılını kutluyor, Sultan Alparslan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmet ile anıyoruz. "

Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi - 3

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te kazandığı zaferle nice zaferlerin önünü açan Selçuklu Sultanı Alparslan’ı ve onun kahraman ordusunu saygı ve rahmetle anıyoruz."

"26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere sonsuza kadar açan Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu büyük bir kahramanlıkla dünyaya anlattığımız Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümleri kutlu olsun."

"Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü ve Büyük Taarruz’un 102. yılını kutluyor, Sultan Alparslan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. "

"953 yıl önce bugün, Malazgirt Zaferi ile Anadolu Türklerin ebedi vatanı oldu."

"Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü kutlu olsun!
Anadolu coğrafyasını bize ebedi yurt kılan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerimizi rahmetle anıyorum."

Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi - 4

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.

Askeri anlamda Türklerin İslam dünyasının önderi haline gelmesine, birliğe ve bütünleşmeye öncülük eden zafer, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılış ve İstanbul'un fetih sürecini başlatan gelişme olarak öne çıktı.

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