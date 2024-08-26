Malazgirt Zaferi mesajları: Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti? Malazgirt Zaferi tarihi
Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü nedeniyle yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenleniyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan bu zaferi bir kez daha hatırlatmak isteyen siyasi isimler ve vatandaşlar, Malazgirt Zaferi mesajları paylaşımında bulunuyor. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman, nerede gerçekleşti?
Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi, hem askeri hem de siyasi yönleriyle dünya tarihinde önemli gelişmelerin önünü açtı.
Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.