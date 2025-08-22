Malazgirt Zaferi tarihi: Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır

AHLAT KUTLAMA PROGRAMI

Tarihin seyrini değiştiren şanlı zaferin yıl dönümü için Çarho bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde hummalı bir çalışma yürütüldü.



Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların bulunduğu alan, 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak etkinlikler için hazır hale getirildi.



