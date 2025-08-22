Malazgirt Zaferi tarihi: Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının daha görkemli yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da Ahlat semalarında gösteri yaparak izleyenlere Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatacak.
Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin kutlamalarının daha görkemli yapılması için hazırlıklar tamamlandı.