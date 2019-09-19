Malezya'nın idari başkenti Putrajaya duman bulutları altında

Şehirdeki bir parkta temizlik görevlisi olarak çalışan Aziz Abdullah, saat 07.00'den 16.00'ya kadar dışarıda çalışmak zorunda kaldığını ve bunun sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNİN ÇOĞU İPTAL

İş yerinden her gün maske takma talimatı aldıklarını vurgulayan Aziz, "Son birkaç gündür öksürüğüm arttı. Doktorum dışarıda bulunmamam gerektiğini söylüyor ama başka şansım yok çünkü işim gereği dışarıda kalmak zorundayım. Daha çok su içerek zararı azaltmaya çalışıyorum." dedi.