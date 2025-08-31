Mali müşavir cinayeti: Azmettirici ile 500 bin liraya anlaşmış iddiası
Afyonkarahisar'da mali müşavir İsmet Çelik'i tabancayla vurup öldüren Abdülselam Buğday'ın, azmettirici ile 500 bin liraya anlaştığı iddia edildi. Ayrıca Buğday'ın cinayetten iki gün önce Ankara'dan geldiği belirlendi.
Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, mali müşavir İsmet Çelik cinayetine ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti.