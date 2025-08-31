Mali müşavir cinayeti: Azmettirici ile 500 bin liraya anlaşmış iddiası

Afyonkarahisar'da mali müşavir İsmet Çelik'i tabancayla vurup öldüren Abdülselam Buğday'ın, azmettirici ile 500 bin liraya anlaştığı iddia edildi. Ayrıca Buğday'ın cinayetten iki gün önce Ankara'dan geldiği belirlendi.

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, mali müşavir İsmet Çelik cinayetine ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti.

İlçedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın Abdülselam Buğday olduğunu belirledi.

İKİ GÜN ÖNCE ANKARA'DAN GELMİŞ

Olaydan iki gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlenen Buğday'ın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi.

500 BİN LİRA İDDİASI

Buğday'ın Çelik’i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden alıp, ardından Ankara Sincan'a gittiği iddia edildi.

Sincan'da operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Bolvadin'e getirildi. Abdülselam Buğday, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 28 Ağustos'ta 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacaklarından tabancayla vurulan İsmet Çelik, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çelik, bir gün sonra hayatını kaybetti.

