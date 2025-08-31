Mali müşavir cinayeti: Azmettirici ile 500 bin liraya anlaşmış iddiası

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, mali müşavir İsmet Çelik cinayetine ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti.