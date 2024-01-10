Malta bayraklı gemide patlama: Türk mühendis yaşamını yitirdi

İTALYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Denizci Mehmet Altaş’ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili geminin bağlı olduğu Beşiktaş Shipping şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İşletmemiz altında bulundan MT TORC gemisinde 08.01.2024 tarihinde Yunanistan’ın Agio Theodoroi limanından İtalya’nın Genova limanına seyir yapmakta iken kazan patlaması yaşanmıştır. Bu patlama esnasında 2. Mühendisimiz Mehmet Altaş ağır şekilde yaralanmıştır. Kazadan hemen sonra İtalyan Liman Otoriteleri ve Sahil Güvenliği ile Ankara MRCC ve TC Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilip personelimizin tedavi amaçlı acil tahliyesi talep edilmiş, ancak kısa süre sonra maalesef personelimiz hayatını kaybetmiştir. Şirketimiz sürecin yönetilmesi için Malta bayrak devleti otoritesi, TC Milano Başkonsolosluğu ve TC Roma Büyükelçiliği ile iletişim halindedir. Gemimiz 11 Ocak 2024 tarihi sabah saatlerinde Genova limanına varacaktır. Şirketimiz İtalyan yetkililerin yapacağı soruşturmadan sonra uluslararası uzman kuruluşlara kaza olay analizi yaptırmayı planlamıştır ve neticelerini paylaşacaktır.”