Malta bayraklı gemide patlama: Türk mühendis yaşamını yitirdi
Yunanistan’dan İtalya’ya seyir halindeki Malta bayraklı MT TORC isimli geminin ikinci mühendisi Mehmet Altaş, kazan patlamasında yaşamını yitirdi. Altan’ın cenazesinin yurda getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.
Malta bayraklı MT TORC isimli gemide görevli Türk mühendis Mehmet Altaş, kazan patlamasında yaşamını yitirdi.
Yunanistan’ın Agio Theodoroi Limanı’ndan İtalya’nın Genova Limanına seyir halindeki MT TORC adlı gemide, 8 Ocak, saat 15.45 sıralarında kazan patladı. Kimyasal taşıyan gemide görevli 2’nci Mühendis Mehmet Altaş, patlama sonrası yaşamını yitirdi.