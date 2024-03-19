Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları

MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç Kimdir?

Ali Kılıç, 1964'te Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yılları siyasi hareketlilik içinde geçti ve 1980'de Almanya'ya yerleşti. Burada hem eğitimini tamamladı hem de gazetecilik kariyerine başladı, bu süreçte Milliyet Gazetesi'nin Münih Temsilciliği görevini üstlendi.



Kılıç, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık yaptı ve Türk–Alman Dostluk Federasyonu'nun Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.



Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde siyasete atıldı ve parti içinde çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye'ye dönüş yaptığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aktif olarak siyasete katıldı ve çeşitli görevlerde bulundu. Bu roller arasında 1. Bölge Milletvekili Adaylığı, Parti Meclisi Üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı gibi görevler yer aldı. Ayrıca Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini sürdürdü.



2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi. 2019 Yerel Seçimlerinde tekrar bu göreve seçildi.