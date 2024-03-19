Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları
Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı kimdir? Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Maltepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Maltepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları..
MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe Belediyesini 157.441 alınan oy ve %52.74 oy oranı ile CHP Partisi adayı Ali Kılıç kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%52.74
- MHP%42.87
- Saadet Partisi%1.56
- DSP%0.98
- TKP%0.57
- Vatan Partisi%0.39
- Diğer%0.89