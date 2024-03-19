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Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları

Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı kimdir? Maltepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Maltepe Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Maltepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Maltepe yerel seçim sonuçları..

Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları - 1

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe Belediyesini 157.441 alınan oy ve %52.74 oy oranı ile CHP Partisi adayı Ali Kılıç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%52.74
  • MHP%42.87
  • Saadet Partisi%1.56
  • DSP%0.98
  • TKP%0.57
  • Vatan Partisi%0.39
  • Diğer%0.89

TÜRKİYE HABERLERİ

Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları - 2

MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç Kimdir?

Ali Kılıç, 1964'te Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yılları siyasi hareketlilik içinde geçti ve 1980'de Almanya'ya yerleşti. Burada hem eğitimini tamamladı hem de gazetecilik kariyerine başladı, bu süreçte Milliyet Gazetesi'nin Münih Temsilciliği görevini üstlendi.

Kılıç, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık yaptı ve Türk–Alman Dostluk Federasyonu'nun Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.


Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde siyasete atıldı ve parti içinde çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye'ye dönüş yaptığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aktif olarak siyasete katıldı ve çeşitli görevlerde bulundu. Bu roller arasında 1. Bölge Milletvekili Adaylığı, Parti Meclisi Üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı gibi görevler yer aldı. Ayrıca Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.  2019 Yerel Seçimlerinde tekrar bu göreve seçildi.

Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları - 3

MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KADEM EKŞİ
  • ESİN KÖYMEN
  • ENGİN ÖZKAN
  • RAMAZAN UĞURAL
  • EREN KAYAALP
  • KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
  • SİBEL ZEREN
  • PERVİN BOZKURT
  • ÖZGE BİLGİN
  • KASIM AYDIN
  • ÖMER ÇELİK
  • EMRE AKSOY
  • MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER
  • ABDULLATİF METİN
  • KUBİLAY SEVENCAN
  • NURİ TÜFEKÇİ
  • UFUK ÖZGEN
Maltepe Belediyesi hangi partide? Maltepe Belediye başkanı kimdir? Maltepe Belediye başkan adayları - 4

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Çekmeköy Seçim Sonuçları
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Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
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Kağıthane Seçim Sonuçları
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Kadıköy Seçim Sonuçları
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Maltepe Seçim Sonuçları
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Pendik Seçim Sonuçları
Sarıyer Seçim Sonuçları
Şile Seçim Sonuçları
Silivri Seçim Sonuçları
Şişli Seçim Sonuçları
Sultanbeyli Seçim Sonuçları
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Tuzla Seçim Sonuçları
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