Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın

İstanbul'un Maltepe ve Pendik ilçelerinde lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi.

DHA 19.03.2021 - 13:37

Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 1
İstanbul, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 2
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 3
Ayrıca mekanın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 4
Öte yandan işyerinde çok sayıda konfeti bulundu. Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420  lira para cezası kesti.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 5
İşyerinde polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kişi ise gözaltına alındı.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 6
Pavyonda bulunan kadınlar ise ekipler tarafından polis otosuna bindirilerek işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 7
Pendik'te bulunan başka bir adrese yapılan baskında ise lokanta ruhsatlı bir işyerinin pavyon olarak işletildiği ve içeride 13'ü kadın 45 kişi olduğu tespit edildi.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 8
İşletmede çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü. İçeride bulunanlara kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 155 bin 700 lira para cezası kesildi.
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 9
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 10
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 11
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 12
Maltepe ve Pendik'te pavyona çevrilen lokantalara baskın - 13

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER