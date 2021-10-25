Maltepe'de 19 yıldır süren 'mantolama' krizi

Haberler - İHA - DHA 25.10.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 16:23
Ancak yan parselde gecekondusu bulunan mülkün sahibi Ahmet Ortakuz, mülküne girilerek işlem yapılmasına karşı çıktı. 19 yıldır bina sakinleri bir türlü mantolama işlemini yaptıramadı.
Son olarak geçtiğimiz ay yapılmaya çalışılan mantolama çalışması sırasında mülk sahibi Ahmet Ortakuz'un yakınları, mantolama için gelen işçilere engel oldu.
Sert tartışmalar yaşanırken, Ahmet Ortakuz'un kızı vincin sepetinin altına girerek mantolamaya engel olmaya çalıştı.
Apartman yönetiminin 2002 yılında aldığı mantolama kararından sonra bugüne kadar mesafe kat edemediklerini belirten apartman sakini Murat Özer, "Biz binamızı her vatandaş gibi izole ettirmek, mantolama yaptırmak istiyoruz. Yan parsel buna izin vermediği için bunu bugüne kadar yapamadık. Binaya havadan yapmak suretiyle mantolama yapmamız gerekmektedir" dedi.
Gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Özer'in açıklamaları sırasında, yan parselde bulunan Ahmet Ortakuz'un kardeşi Cemil Ortakuz, "Alınan izin yok" şeklinde tepki göstererek basın mensuplarını da engelleme çalıştı. Açıklama yapmaktan kaçınan Cemil Ortakuz, basın mensuplarından kameraları kapatmasını isteyerek tepki gösterdi.
Yaşanan sorunu değerlendiren Avukat Emrah Çavuşoğlu, bu ve benzeri sorunların kentsel dönüşümde de yaşandığını söyledi.
Çavuşoğlu, "Burada Medeni Kanunun 718. Maddesi'nde ikircikli bir konu var. Diyor ki; arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yararı olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Şimdi buradan hareketle İstanbul'un birçok yerinde kule vinç var.