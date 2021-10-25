Maltepe'de 19 yıldır süren 'mantolama' krizi

Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde 35 kişinin yaşadığı 12 daireli binanın mantolanması için yapılan girişim, yan parseldeki mülk sahibi Ahmet Ortakuz'un engeline takıldı. İddiaya göre, bina sakinleri, ilk kararını aldıkları 2002 yılından bu yana binanın hasar gören kuzey cephesini mantolatmak için çalışma başlattı.

Apartman yönetiminin 2002 yılında aldığı mantolama kararından sonra bugüne kadar mesafe kat edemediklerini belirten apartman sakini Murat Özer, "Biz binamızı her vatandaş gibi izole ettirmek, mantolama yaptırmak istiyoruz. Yan parsel buna izin vermediği için bunu bugüne kadar yapamadık. Binaya havadan yapmak suretiyle mantolama yapmamız gerekmektedir" dedi.

Çavuşoğlu, "Burada Medeni Kanunun 718. Maddesi'nde ikircikli bir konu var. Diyor ki; arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yararı olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Şimdi buradan hareketle İstanbul'un birçok yerinde kule vinç var.

Her isteyenin polisi arayıp, 'Benim hava sahamda kule vinç var. Alın bunu buradan sökün' deme hakkı doğar. Bunu kentsel dönüşümde de yaşıyoruz. Yandaki çöken binaların zeminin sağlamlaştırılmasında da yaşıyoruz. Halbuki bu zaruriyetten kaynaklanıyor. Yan parselin güvenliği için yapılan bir işlem. Ve maalesef yan parseldeki kişilerin bu şekilde keyfi talepleri ile polis istediği gibi müdahale ediyor" şeklinde konuştu.