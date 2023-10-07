Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı)

İstanbul Maltepe’de bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine, site sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. İBB ekipleri, çökme riskine karşı, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem aldı. Bariyer ve kumun kaldırımı kapatması nedeniyle, yayalar yolda ilerlemek zorunda kalıyor.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 1

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 2

Durumun fark edilmesi üzerine site sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verdi. Çökme riskine karşı ekipler istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek yaparak önlem aldı.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 3

Çevredeki okullarda okuyan öğrenciler ise beton bariyer ve kumun kaldırımı kapatması nedeniyle yolda ilerlemek zorunda kalıyor.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 4

Duvarın saçtığı tehlike kadar yayaların yolda yürümesi de kaza riski doğuruyor.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 5

Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, “Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Buranın duvarı çatladı, yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor. Çocuklar yürürken zorluk çekiyor.” diye konuştu.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 6

Okuldan çıkıp evine giden bir öğrenci ise, “Çocuklar buradan geçemiyor. Zorlanıyoruz. Millet buradan geçerken korkuyor.” ifadelerini kullandı.

Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 7
Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı) - 8
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