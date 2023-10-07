Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı)
İstanbul Maltepe’de bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine, site sakinleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. İBB ekipleri, çökme riskine karşı, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem aldı. Bariyer ve kumun kaldırımı kapatması nedeniyle, yayalar yolda ilerlemek zorunda kalıyor.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi’de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı.