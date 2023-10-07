Maltepe’de istinat duvarına kumlu önlem (Yayalar yoldan yürümek zorunda kaldı)

Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, “Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Buranın duvarı çatladı, yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor. Çocuklar yürürken zorluk çekiyor.” diye konuştu.