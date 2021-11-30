Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı

Haberler - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 03:27 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 03:29
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.
Su alan gemi batmaya başladı.
Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.