Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı

Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 03:27 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 03:29

Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 1

Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.

Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 2

Alınan bilgiye göre, bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.

Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 3

Su alan gemi batmaya başladı.

Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 4

Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 5
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 6
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 7
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 8
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 9
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 10
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 11
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 12
Maltepe'de lodos Ro-Ro gemisini batırdı - 13

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