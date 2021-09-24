Maltepe'de sahte Covid-19 ilacı üretenlere operasyon

İstanbul Maltepe'de sahte Covid-19 ilaçlarının da bulunduğu sahte ilaçlar üreten kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon 255 bin lira olduğu belirtilen 92 bin 139 adet sahte ilaç ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol Paylaş









DHA 24.09.2021 - 12:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Maltepe'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Ümraniye'deki baskının devamı olduğu belirtilen operasyonun ardından bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 255 bin 250 lira olduğu tahmin edilen farklı türde 92 bin 139 adet tıbbi ürün bulundu.

8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, hammaddesi sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 24 remdesivir (corona virüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 1 kilogram hyaluronik asit ele geçirildi.

İlaçların ve tıbbi malzemelerin yanında 1 adet tabanca ve 10 adet mermi de bulunanlar arasında yer aldı.