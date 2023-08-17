Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı
İstanbul Maltepe’de iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalıştı.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflardan biri silahını ateşledi.
Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Yüksel P. ile arkadaşı Can T. bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı.