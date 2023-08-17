Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı

İstanbul Maltepe’de iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalıştı.

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 1

İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflardan biri silahını ateşledi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yüksel P. ile arkadaşı Can T. bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 2

İlerleyen saatlerde Can T.’nin Yüksel P.’yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi.

İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti.

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 3

O sırada olay yerine gelen Can T.’nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı.

Kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 4

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri saldırgan Yüksel Ş.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 5

Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı - 6
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