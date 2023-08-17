Maltepe’de silahlı saldırı | Eşini vurmaması için saldırgana dakikalarca yalvardı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflardan biri silahını ateşledi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçedeki Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Yüksel P. ile arkadaşı Can T. bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı.