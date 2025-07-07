Maltepe'de şüpheli balık ölümleri: ''20 senedir ilk defa görüyorum''

''SUDAN ÖRNEK ALINDI''

Mahalle sakinlerinden Erkan Yıldırım, atık sular nedeniyle barajın uzun zamandır kirli olduğunu ve balık ölümlerinin de bu nedenle gerçekleştiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Benim 20 senelik mahallem. Arkadaşlar aradı, balık ölümleri olduğunu söylediler. Cuma günü şuradaki alanda balıklar suyun üzerinde anormal bir şekilde geziyorlardı. Bir süre sonra takip ettiğimde, suyun üzeri tamamen balıktı. Bu şekilde yavaş yavaş öldüklerini gördüm. Cumartesi sabah da tekrar buraya geldim. Gereken yerlere bildirimlerini yaptım. Beyaz Masa'ya gönderdim, suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi, su örnekleri alındı. İzmir'e tahlile gönderildiğini söylediler" dedi.