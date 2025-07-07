Maltepe'de şüpheli balık ölümleri: ''20 senedir ilk defa görüyorum''
İstanbul Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Barajı'nda binlerce balık telef oldu. Büyük ve küçük balıkların su yüzeyine vurduğu görüntüler, mahalleliyi endişelendirdi.
Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Barajı'nda binlerce balığın telef olması, büyük tepki topladı. Öte yandan balıkların su yüzeyine vurduğu görüntüler ise, çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Çevredeki bazı kişi ve kurumların gölete atık bırakarak suyun kirlenmesine neden olduğu ve bu durumun da balık ölümlerine yol açtığı öne sürüldü.