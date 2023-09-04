Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü

Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler Şahan B. ile Sinan U. videonun kurgu olduğunu itiraf etti.

Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.

Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan bir kişi aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı.