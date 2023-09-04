Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü

İstanbul’un Maltepe ilçesinde sokak ortasında inen iki kişinin çatıştığını gösteren görüntüler, kurgu çıktı. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.

Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü - 1

İstanbul’un Maltepe ilçesinde kaydedildiği belirtilen ve gerçek sanılarak yayınlanan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu.

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Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü - 2

Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler Şahan B. ile Sinan U. videonun kurgu olduğunu itiraf etti.

Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.

Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan bir kişi aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı.

Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü - 3

Ayrıca videodaki Şahan B.’nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi.

Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etmeye başladı.

Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü - 4

İki şüpheli hakkında, “Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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