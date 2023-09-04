Maltepe’deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı | Polis araçları buldu, kurşun izi olmadığı görüldü
İstanbul’un Maltepe ilçesinde sokak ortasında inen iki kişinin çatıştığını gösteren görüntüler, kurgu çıktı. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde kaydedildiği belirtilen ve gerçek sanılarak yayınlanan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu.