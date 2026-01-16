Malvarlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılmıştı. Nevin öğretmenin beklenen raporu tamamlandı
İHA
Adana'da milyonluk malvarlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığı için babası tarafından vasi davası açılan 30 yıllık tarih öğretmeni için beklenen rapor tamamlandı.
Adana'da babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle iki ev, iki araç ve iki milyon lira birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığı için babasının açtığı vasi davasında psikoz teşhisi konulunca polis eşliğinde hastaneye yatırılan 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği hakkında beklenen rapor tamamlandı.
TÜM MALVARLIĞINI TSK'YA BAĞIŞLADI
Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık iki milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babası M.V. ile ciddi bir anlaşmazlık yaşadı.
İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi.
Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.
POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE YATIRILDI
Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı.
Dava nedeniyle öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu. Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir." ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede psikoz tanısı konuldu.
Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi.
Hastaneye gitmeyen Nevin Vurunbiği, 30 Aralık'ta polis eşliğinde Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
16 GÜN HASTANEDE YATTI, RAPORUN SONUCU BELLİ OLDU
Vurunbiği, 2026 yılına hastanede girdi. Yaklaşık 16 gün hastanede kalan öğretmeni doktorlar tek tek inceleyip, yaşadığı çevreden de bilgi aldı.
Hastane kurulunda yapılan değerlendirmede öğretmenin psikoz olmadığı, kendi kararlarını kendisinin vereceğine ilişkin rapor tutuldu.
Bunun üzerine öğretmen 14 Ocak günü hastaneden taburcu edildi. Öğretmen taburcu olur olmaz öğrencilerine koştu.
"AİLEM BANA İFTİRA ATTI"
Taburcu edilen Nevin Vurunbiği, ailesinin kendisine iftira attığını söyledi.
Hastanede zor günler geçirdiğini anlatan Vurunbiği, "Bir babanın bunları yapması çok üzücü ve içler acısı bir durum. Bu aşamaya gelmeden çözümler olabilirdi ama bu duruma gelmesi çok ağır ve üzücü oldu." dedi.