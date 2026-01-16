Malvarlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılmıştı. Nevin öğretmenin beklenen raporu tamamlandı

Taburcu edilen Nevin Vurunbiği, ailesinin kendisine iftira attığını söyledi.

Hastanede zor günler geçirdiğini anlatan Vurunbiği, "Bir babanın bunları yapması çok üzücü ve içler acısı bir durum. Bu aşamaya gelmeden çözümler olabilirdi ama bu duruma gelmesi çok ağır ve üzücü oldu." dedi.