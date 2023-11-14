“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı

İhbar üzerine polis harekete geçti. Görüntülerde yer alan F.M.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan F.M.Ö. kedilere mama verdiğini savundu.

“Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm.” diyen F.M.Ö., “Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim.” şeklinde konuştu.