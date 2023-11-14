“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı
İstanbul’daki Fatih Camisi’nin çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından, yavru bir kediyi çantaya koyarken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.M.Ö., dün gözaltına alındı. İfadesinde kedilere mama verdiğini söyleyen F.M.Ö.’nün oğlu, evlerinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Yapılan incelemede, kedilerin dövülerek öldürülüğü tespit edildi.
Fatih Camisi çevresinde artan kedi ölümleri sonrasında bir kişinin yavru kediyi çantasına koyduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Görüntüler üzerine Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne ihbarda bulunuldu.