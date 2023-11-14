“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı

İstanbul’daki Fatih Camisi’nin çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından, yavru bir kediyi çantaya koyarken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan F.M.Ö., dün gözaltına alındı. İfadesinde kedilere mama verdiğini söyleyen F.M.Ö.’nün oğlu, evlerinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Yapılan incelemede, kedilerin dövülerek öldürülüğü tespit edildi.

“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı - 1

Fatih Camisi çevresinde artan kedi ölümleri sonrasında bir kişinin yavru kediyi çantasına koyduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne ihbarda bulunuldu.

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“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı - 2

İhbar üzerine polis harekete geçti. Görüntülerde yer alan F.M.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan F.M.Ö. kedilere mama verdiğini savundu.

“Görüntülerin çekildiği gün de yine onları besliyordum. Bu sırada yavru bir kedinin gözünden yaralandığını fark ettim. Onu alıp dükkanıma götürdüm.” diyen F.M.Ö., “Yarasına merhem sürdüm. Kedi 2 gün benim dükkanımda kaldı. Daha sonra onu götürüp camii görevlisine teslim ettim.” şeklinde konuştu.
“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı - 3

EVİNİN ÜST KATINDAN ÖLÜ KEDİLER ÇIKTI

F.M.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürerken, oğlu evinin üst katında 8 ölü kedi buldu.

Oğlunun ihbarıyla kediler evden alındı.

Kedilerin dövülerek öldürülüğü tespit edildi.
“Mama veriyorum” demişti, evinden 8 ölü kedi çıktı - 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.M.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

F.M.Ö.’nün oğlu ise ifadesinde, “Babamın psikolojik sorunları vardı. Annemle son günlerde ayrı yaşıyorlardı. Yapmaz diyemem.” dediği öğrenildi.
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