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Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye başkanı kimdir? Mamak Belediye başkan adayları

Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye Başkanı kimdir? Mamak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Mamak Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Mamak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Mamak yerel seçim sonuçları..

Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye başkanı kimdir? Mamak Belediye başkan adayları - 1

MAMAK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Mamak Belediyesini 187.803 alınan oy ve %50.40 oy oranı ile AK Parti adayı Murat Köse  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.40
  • CHP %47.24
  • Saadet Partisi %1.39
  • DSP %0.23
  • BTP %0.23
  • DP %0.21
  • Diğer %0.30

TÜRKİYE HABERLERİ

Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye başkanı kimdir? Mamak Belediye başkan adayları - 2

MAMAK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse Kimdir?

Mamak’da doğdu (1968). İlk, orta ve lise öğrenimini, halen de yaşadığı Abidinpaşa’da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisar’lıdır.

Lisansını Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Başkanlık Sistemi” çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm” alanında sürdürüyor.

AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı’nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2015 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı olmuştur.

Murat KÖSE, 2014-2015 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri Chicago, Illinois Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden “Şehir, Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm” alanında proje bazlı araştırmalar yapmak üzere kabul alarak çalışmalar yürütmüştür.

Bugüne kadar yirmiden fazla ülkede, onlarca şehri ziyaret etmiş, belediyelerin şehir hayatına katkısını, özel projeleri ve belediyelerin yürüttüğü çalışmaları yerinde görüp inceleme imkânına sahip olmuştur.

Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve kurucu olarak görev yapmıştır.

İngilizce bilen Murat KÖSE, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye başkanı kimdir? Mamak Belediye başkan adayları - 3

MAMAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSEYİN EKİNCİ
  • ASIM BALCI
  • KEVSER OFLUOĞLU
  • HASAN DİNÇER
  • HALİL UTKU ÖZTERZİ
  • ELİF KAYA
  • ASUMAN ALKOYAK
  • KEZBAN YAVUZ
  • HÜSEYİN KULOĞLU
  • ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL
  • VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
  • İLKE IŞIK ÜNÜVAR
  • MURAT GÜNAYDIN
  • HAKAN ÖZ
  • HAKKI ERASLAN
  • AHMET SUBAŞI
  • TUNCAY ÇELİK
  • MAHİ ÖZNUR BİLEN
  • MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN
  • MURAT SİPAHİ
  • CAN ALKAÇ
Mamak Belediyesi hangi partide? Mamak Belediye başkanı kimdir? Mamak Belediye başkan adayları - 4

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Gölbaşı Seçim Sonuçları
Güdül Seçim Sonuçları
Haymana Seçim Sonuçları
Kahramankazan Seçim Sonuçları
Kalecik Seçim Sonuçları
Keçiören Seçim Sonuçları
Kızılcahamam Seçim Sonuçları
Mamak Seçim Sonuçları
Nallıhan Seçim Sonuçları
Polatlı Seçim Sonuçları
Pursaklar Seçim Sonuçları
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları
Sincan Seçim Sonuçları
Yenimahalle Seçim Sonuçları

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