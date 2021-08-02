Manavgat Baraj Gölü'nde kurtarılmayı beklediler: Küllü, kömürlü sudan içtik

"TEKNEYİ BEKLEMEK İÇİN UYUMADIM"



Yangının kendilerine doğru geleceğini düşünmediklerini söyleyen Hatice Enhoş, yaşadıklarını “O gece burada yangın yoktu ama rüzgardan dolayı tekneyi beklemek için uyumadım. Bir anda karşıdan siyah duman yükseldi" diye anlattı.

"GÖLÜN DÖRT BİR TARAFI YANMAYA BAŞLADI"

Enhoş "Eşimi uyandırdım ve çocuklarımızı çağırdık hemen. 2,5 yaşında torunum ve yaşlı annemi gitmeleri için arabaya bindirdik ama araç, alevler nedeniyle gidemediği için geri döndüler. Onlar da burada kalmak zorunda kaldı. Alevler üzerimize doğru gelince bota binerek tekneye gittik ve açıldık. Tekneye binip açılınca gölün dört bir tarafı yanmaya başladı" dedi.