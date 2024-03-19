Manavgat Belediyesi hangi partide? Manavgat Belediye başkanı kimdir? Manavgat Belediye başkan adayları

MANAVGAT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen Kimdir?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat’ta doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış, Sözen Ailesi’ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.



Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem başarıyla yürütmüştür.



Sözen, Gençlik Merkezleri, Stadyum, Kültür Merkezleri, Huzurevi, Yaya Köprüleri, cadde ve bulvar düzenlemeleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, mahalle evleri, köy çok amaçlı kapalı alanları gibi büyük yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Dünyaca ünlü Side Antik Kentinde yaptığı dönüşüm çalışmalarıyla tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayan Şükrü Sözen, belediyeciliğin Oscarı sayılan Metin Sözen Koruma Büyük ödülüne layık görülmüştür. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında “En Başarılı Belediye Başkanı”, “ “Yaşama Dokunan İnsan” ödülleri ve sayısız proje ödüllerine layık görülmüştür. 2021 yılının Temmuz ayında geçirilen Türkiye tarihinin en büyük yangınında, günlerce uykusuz çalışarak Manavgat halkının yaralarını saran Şükrü Sözen, insanüstü çabalarıyla büyük takdir toplamıştır.



Evli ve 2 çocuk babası olan Sözen, Manavgat’a hizmet aşkıyla çalışmalarına devam etmektedir.